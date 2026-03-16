Можно ли в Беларуси устанавливать теплые полы на балконах? 8 16.03.2026, 13:17

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Ответ юриста удивил.

Как сообщает телеграм-канал «Главного управления юстиции Гомельского облисполкома», в жилых помещениях, таких как комнаты и кухни, монтаж теплых полов не считается переустройством. Это обусловлено тем, что проектные нагрузки для этих зон уже учитывают возможность установки обогрева, поэтому такие работы не требуют дополнительных согласований.

Однако установка теплого пола на балконах и лоджиях в многоквартирных домах является запрещенной. Причиной запрета служит потенциальное превышение нагрузок на инженерные системы, что может привести к серьезным последствиям, таким как аварии и короткие замыкания.

Важно помнить, что любые изменения температуры на балконе автоматически попадают под определение переустройства, что делает их незаконными. Следовательно, для безопасной эксплуатации лучше ограничиться установкой теплых полов только в жилых зонах квартиры.

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