В Молодечно Lexus сбил женщину во время парковки 5 16.03.2026, 14:15

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Спасти пострадавшую не удалось.

Lexus во время парковки насмерть сбил женщину. Трагическая авария произошла 9 августа 2025 года днем в Молодечно на стоянке возле магазина по улице Богдана Хмельницкого.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, пытаясь припарковаться, предположительно, перепутал педали. Машина резко ускорилась, выехала на пешеходную дорожку и сбила 31-летнюю женщину, которая в тот момент проходила со своим пасынком-подростком, — рассказали в СК.

Пострадавшая оказалась под колесами иномарки, которая, по словам очевидцев, заехала на крыльцо магазина. На место аварии прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако спасти женщину не удалось. Ребенка забрали в больницу с незначительными травмами.

Прокуратура Минской области сообщает, что после изучения материалов уголовного дела в ведомстве пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса.

При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде личного поручительства.

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