В Молодечно Lexus сбил женщину во время парковки

В Молодечно Lexus сбил женщину во время парковки5
- 16.03.2026, 14:15
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Спасти пострадавшую не удалось.
Lexus во время парковки насмерть сбил женщину. Трагическая авария произошла 9 августа 2025 года днем в Молодечно на стоянке возле магазина по улице Богдана Хмельницкого.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, пытаясь припарковаться, предположительно, перепутал педали. Машина резко ускорилась, выехала на пешеходную дорожку и сбила 31-летнюю женщину, которая в тот момент проходила со своим пасынком-подростком, — рассказали в СК.
Пострадавшая оказалась под колесами иномарки, которая, по словам очевидцев, заехала на крыльцо магазина. На место аварии прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако спасти женщину не удалось. Ребенка забрали в больницу с незначительными травмами.
Прокуратура Минской области сообщает, что после изучения материалов уголовного дела в ведомстве пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с квалификацией действий по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса.
При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде личного поручительства.