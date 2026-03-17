Путин мог заплатить Ким Чен Ыну $14 миллиардов 10 17.03.2026, 14:17

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Это цена за участие войск КНДР в войне против Украины.

Северная Корея могла получить до $14,4 млрд за счет отправки военных и поставок вооружений России во время войны с Украиной. Об этом говорится в докладе Института стратегии национальной безопасности (INSS).

«Если Северная Корея полностью получит оплату за участие своих войск и экспорт вооружений, это подорвет ключевой эффект санкций — ограничение притока валютной выручки», — отмечается в исследовании. По данным доклада, с октября 2024 года Пхеньян как минимум четырежды направлял военные контингенты, общее число военных превысило 20 тыс. человек. В период с августа 2023 года по декабрь 2025 года доходы от экспорта оружия и участия в войне могли составить от $7,67 млрд до $14,4 млрд. Прямые доходы от отправки военных, включая зарплаты и компенсации в случае гибели, оцениваются в $620 млн в год.

Автор исследования отмечает, что эти оценки основаны только на доступных данных из открытых источников. «С высокой вероятностью Северная Корея получит дополнительную компенсацию в виде военных технологий, высокоточных компонентов и материалов, которые сложнее зафиксировать публично», — говорится в докладе.

Эти доходы оказывают заметное влияние на экономику КНДР, где милитаризация стала фактором роста. По данным Банка Кореи, ВВП Северной Кореи в 2024 году увеличился на 3,7% за счет расширения экономических связей с Россией и роста военного производства. Показатель стал максимальным с 2016 года. Власти КНДР официальную статистику не публикуют.

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