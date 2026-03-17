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В Сети продают белорусские конфеты по $138 за килограмм

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  • 17.03.2026, 14:53
  • 7,630
В Сети продают белорусские конфеты по $138 за килограмм

Из-за них возник ажиотаж.

Конфеты с пивом от минской «Коммунарки», выпущенные к 23 февраля и вызвавшие ажиотаж в соцсетях, теперь перепродают по 70 рублей за упаковку, что при весе 170 граммов соответствует примерно 411 рублям за килограмм, пишет «Зеркало».

«Те самые конфеты с пивом от «Коммунарки». Продаю для тех, кто еще не успел попробовать. В упаковке 170 г. Годен до 9 мая 2026 года», — пишет автор объявления на интернет-площадке.

Отметим, изначально новинка стоила 14,34 рубля за упаковку — почти в пять раз дешевле. Но после старта продаж в преддверии 23 февраля найти конфеты с пивом стало проблематично из-за ажиотажа.

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