В Сети продают белорусские конфеты по $138 за килограмм 3 17.03.2026, 14:53

7,630

Из-за них возник ажиотаж.

Конфеты с пивом от минской «Коммунарки», выпущенные к 23 февраля и вызвавшие ажиотаж в соцсетях, теперь перепродают по 70 рублей за упаковку, что при весе 170 граммов соответствует примерно 411 рублям за килограмм, пишет «Зеркало».

«Те самые конфеты с пивом от «Коммунарки». Продаю для тех, кто еще не успел попробовать. В упаковке 170 г. Годен до 9 мая 2026 года», — пишет автор объявления на интернет-площадке.

Отметим, изначально новинка стоила 14,34 рубля за упаковку — почти в пять раз дешевле. Но после старта продаж в преддверии 23 февраля найти конфеты с пивом стало проблематично из-за ажиотажа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com