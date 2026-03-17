Белорус зашел за бургером в Лос-Анджелесе и встретил известного актера, только что получившего «Оскара» 12 17.03.2026, 20:55

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Майкл Б. Джордан

«Челюсть просто отвисла».

В воскресенье, 15 марта, белорус Глеб был по делам в Лос-Анджелесе и решил зайти за бургером в местное заведение. Но обычный поход за едой обернулся приключением — за соседней кассой оказался известный актер, только что получивший «Оскар». О том, как это произошло и как парень оказался в эфире NBC, Глеб рассказал «Зеркалу».

В США Глеб живет уже больше четырех лет, учится в университете в Чикаго и работает моделью. В Лос-Анджелесе в эти выходные он оказался случайно — приехал, чтобы поучаствовать в YouTube-шоу канала Jubilee. На шоу приглашают людей с разными политическими взглядами, которые дискутируют между собой.

— Я знал, что «Оскар» проходит в эти выходные, но в воскресенье вообще забыл о нем. Съездил в Малибу на пляж, сходил на танцы и потом говорю подруге: «Поехали в In-N-Out поедим». Это junk food (ресторан быстрого питания. — Прим. ред.), который есть только в Калифорнии.

Когда Глеб с подругой зашли внутрь, за ними закрыли дверь в заведение. Сначала мужчина не придал этому значения и встал в очередь, чтобы сделать заказ.

— Я стою, выбираю бургер с картошкой. В какой-то момент люди начинают кричать, я слышу вспышки камер папарацци. Думаю: боже, что происходит? — вспоминает беларус. — Поворачиваю голову налево, откуда были все вспышки, — и за соседней кассой стоит Майкл Б. Джордан, заказывает себе бургер. Он поставил «Оскар» на стол и просто стоит, общается с девочкой, которая у него принимала заказ.

Вначале Глеб растерялся. Актера он узнал не сразу и даже подумал, что все это — какой-то розыгрыш.

— Когда какая-то стрессовая ситуация, я всегда начинаю все снимать. Это у меня правило номер один. Поэтому сразу прервал свой заказ и достал телефон, — рассказывает собеседник. — В общем, снимал на протяжении минуты и после этого только осознал, что это был Майкл Б. Джордан. Тогда у меня челюсть просто отвисла. Я знаю его, люблю фильмы с ним. Это просто unreal (нереально. — Прим. ред.). Насколько невероятное совпадение, что я могу стоять на кассе, заказывать бургер, и в этот же момент рядом будет делать заказ победитель «Оскара» (Майкл Б. Джордан получил «Оскар»-2026 за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники». — Прим. ред.).

В тот вечер Джордан дал несколько автографов работникам заведения и паре фанатов, которые были к нему ближе всех, описывает происходящее Глеб. После он доел свой бургер. Другие посетители же на появление актера отреагировали гораздо менее спокойно, говорит он.

— Вообще все с ума сходили. Там было много латиноамериканцев, мексиканцев, они очень эмоциональные, так визжать начали. Я вначале подумал, что кто-то умер, такой визг стоял первые пару минут, — вспоминает собеседник. — Все доставали свои телефоны, как будто ты на концерте оказался. Это было очень круто.

Потом Глеб вышел на улицу позвонить родителям и рассказать новость: они тоже любят этого актера. И пока он стоял там, Майкл Б. Джордан тоже вышел из In-N-Out.

— Я тогда подумал: «Вау, вот это вечер». И решил по фану выложить эти рилсы, — вспоминает беларус. — Потому что, конечно, в Калифорнии можно встретить знаменитость (мои друзья, которые там живут, говорят, что можно увидеть в кафешке Джастина Бибера или Тейлор Свифт), но увидеть в In-N-Out человека, который только что получил «Оскар», — это очень необычно.

На следующее утро видео Глеба «залетели» — сейчас у одного из них более 18 млн просмотров. И парень попал в поле зрения телеканала NBC.

— Я ем булочку в кафе, смотрю — мне пишет один из самых крутых репортеров NBC: «Привет, можем по зуму созвониться, мы хотим тебя проинтервьюировать о вчерашней ситуации». Удивление было практически такое же, как когда я Майкла Б. Джордана увидел, — делится собеседник. — Я согласился, но думал, может, просто поговорим, они потом текст вставят, фотки и все. Но говорят: «Нет, по зуму запишем, ты будешь прямо на большом экране». Я не верил, что это происходит со мной. До сих пор не могу осознать, что это произошло. Я приехал на три дня отдохнуть, а тут такие приключения.

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