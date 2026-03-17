Белорусы назвали песню, которая часто вызывает слезы 15 17.03.2026, 16:31

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Вы, наверняка, ее слышали.

Речь идет о колыбельной «Доўгі дзень», слова к которой написал Геннадий Буравкин, а музыку — Василий Раинчик. Впервые ее исполнила Ядвига Поплавская, и именно ее голосом, скорее всего, эта песня звучит в ваших мыслях.

Но история не об этом — поводом для публикации стал пост в Treads, пишет blizko.by.

«Почему, когда я слышу нашу белорусскую калыханку или пою ее дочке, мне хочется плакать? Особенно строчка «Ты таксама каля мамы цiха-цiхенька ляжы», — спросила женщина в Threads.

Ее сразу же поддержали сотни комментариев. Многие признались, что тоже плачут под эту колыбельную, причем не только женщины.

«Господи, я думала, я одна такая сентиментальная. Сыну пела и плакала каждый раз».

«И я реву, мне 42, а разрывает всё внутри. Пусть бы кто-то объяснил этот феномен».

«Грустная, да, мой раз даже заплакал, сказал: «Папа, слишком это…».

«Если честно, я думала, это я такая… Думала, с психикой проблемы, но, действительно, эта песня и особенно та строчка сразу же вызывают слезы… Причем, прям такие, что навзрыд».

Пользователи не только похвалили любимую колыбельную, но и дали очень поэтичные объяснения ее «слезного» эффекта.

«Вариант эффекта Стендаля? Это настолько прекрасно, что разбивает нас на кусочки…».

«Наша калыханка — гэта сусветны шэдэўр. А плачацца вам таму, што ў душы разумееце: вечна так не будзе, дачушка выгадуецца і пакіне сямейнае гняздо. Здароўя вам і вашай малечы!»

«Потому что это наше детство. Когда я слышу эти песни, хочется плакать из жалости к той маленькой девочке, которой предстоит тяжёлый жизненный путь. О котором ей еще неизвестно, а пока она «каля мамы цixа-цixeнька ляжыць».

«Мы пропеваем свои детские воспоминания, эмоции, безграничную любовь и передаем их от наших мам к своим детям».

Вспомнили и другие любимые колыбельные. Одной из самых трогательных также назвали «Калыханку» (Колыбельную) Леонида Прончака, которую исполняли «Песняры».

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