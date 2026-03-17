Николь Кидман: Моя подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви 17.03.2026, 16:48

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Николь Кидман

Это помогает актрисе сосредоточиться.

Знаменитая американская актриса Николь Кидман рассказала о своем необычном подходе к подготовке к «Оскару». В то время как многие звезды посещают спортзал, делают массаж или завтракают правильно, актриса призналась: «Это безумие, но я иду в церковь утром. Это помогает мне сконцентрироваться. Я хожу в церковь по воскресеньям», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Кидман присутствовала на пред-Оскаровском ужине Chanel и Charles Finch в Polo Lounge отеля Beverly Hills. Ее дочери, Сандэй и Фейт, посетили мероприятие, но на самой церемонии и вечеринках актриса была без них: «Нет, это воскресный вечер. Они на весенних каникулах, а мы просто пришли домой, приняли ванну и легли спать». При этом Кидман не исключила, что могла заглянуть на пару вечеринок.

На ужине собрались звезды мирового уровня, включая Джесси Бакли, Кристен Стюарт, Мика Джаггера, Шэрон Стоун и Хавьера Бардема. Мероприятие объединило представителей кино, музыки и медиа, а также режиссеров Клинта Бентли и Джошyа Саффди.

Николь Кидман — обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Часы» (2002). Она также известна ролями в картинах «Мулен Руж!» и «Скaрпетта», а ее карьера охватывает более 40 лет, включая работу в Голливуде и Австралии.

Кидман приняла участие церемонии вручения премий «Оскар», демонстрируя свой привычный баланс между публичными обязанностями и личными ритуалами.

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