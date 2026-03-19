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Почему голливудские звезды бегут во Францию

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  • 19.03.2026, 20:13
  • 6,912
Почему голливудские звезды бегут во Францию

Есть несколько причин.

В последние годы во Франции наблюдается рост числа переезжающих из США голливудских актеров и режиссеров. По мнению наблюдателей, это связано с сочетанием политических факторов, отраслевых кризисов в США и привлекательных условий работы во Франции, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из факторов называют период президентства Дональда Трампа, а также последствия забастовок сценаристов и лесных пожаров в Калифорнии. На этом фоне Франция становится альтернативой, предлагающей более спокойную среду, развитую культурную инфраструктуру и налоговые льготы для кинопроизводства.

Среди известных переехавших — актриса Анджелина Джоли, режиссер Уэс Андерсон, актриса Натали Портман, актер Аарон Пол и актер Мэтт Диллон. Многие из них отмечают, что Франция предлагает более приватную жизнь, меньше давления со стороны таблоидов и больше творческой свободы.

Отдельным фактором стали налоговые стимулы. Французские власти предоставляют существенные налоговые льготы и компенсации для кинопроизводства, что привлекает международные студии. Это способствовало превращению страны в заметный центр съемок и постпродакшена.

Франция также привлекает культурным наследием и традициями авторского кино. В последние годы здесь активно развиваются международные проекты, а число съемок в Париже и других регионах стабильно растет.

Эксперты называют происходящее «культурной миграцией» из США в Европу, где Франция постепенно укрепляет статус нового центра притяжения для мировой киноиндустрии.

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