Чак Норрис госпитализирован на Гавайях
- 19.03.2026, 22:16
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Звезда боевиков попал в больницу из-за «чрезвычайной медицинской ситуации».
Американский актер Чак Норрис госпитализирован на Гавайях, узнало интернет-издание TMZ.
По данным портала, актер попал в больницу на острове Кауаи из-за «чрезвычайной медицинской ситуации». Ее детали неизвестны. Источники издания отметили, что Норрис пребывает в «хорошем настроении».
Чаку Норрису 10 марта исполнилось 86 лет. В тот день он опубликовал в Instagram видео тренировки по боксу.
«Я не старею. Я совершенствуюсь. Сегодня мне 86! Нет ничего лучше, чем немного пошалить в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым. Я благодарен за еще один год, хорошее здоровье и возможность продолжать заниматься любимым делом», - написал звезда боевиков в соцсети.
Всемирную известность Чаку Норрису принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», выходившем на канале CBC с 1993 по 2001 год. Он также снимался в таких фильмах, как «Одинокий волк Маккуэйд» 1983 года, «Вторжение в США» 1985 года.