закрыть
24 июня 2026, среда, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чак Норрис госпитализирован на Гавайях

  • 19.03.2026, 22:16
  • 9,094
Чак Норрис госпитализирован на Гавайях

Звезда боевиков попал в больницу из-за «чрезвычайной медицинской ситуации».

Американский актер Чак Норрис госпитализирован на Гавайях, узнало интернет-издание TMZ.

По данным портала, актер попал в больницу на острове Кауаи из-за «чрезвычайной медицинской ситуации». Ее детали неизвестны. Источники издания отметили, что Норрис пребывает в «хорошем настроении».

Чаку Норрису 10 марта исполнилось 86 лет. В тот день он опубликовал в Instagram видео тренировки по боксу.

«Я не старею. Я совершенствуюсь. Сегодня мне 86! Нет ничего лучше, чем немного пошалить в солнечный день, чтобы почувствовать себя молодым. Я благодарен за еще один год, хорошее здоровье и возможность продолжать заниматься любимым делом», - написал звезда боевиков в соцсети.

Всемирную известность Чаку Норрису принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», выходившем на канале CBC с 1993 по 2001 год. Он также снимался в таких фильмах, как «Одинокий волк Маккуэйд» 1983 года, «Вторжение в США» 1985 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко