2 марта 2026, понедельник, 14:49
Весной белорусов ждут два длинных уик-энда

  • 2.03.2026, 14:40
Один из них продлится четыре дня.

Эта весна принесет белорусам два длинных уик-энда, когда можно будет отдохнуть три и четыре дня подряд, пишет Onlíner.

Первые большие выходные весной будут с 18 по 21 апреля, можно будет отдохнуть четыре дня подряд, с субботы по вторник. Правда, выходной в понедельник, 20 апреля, нужно будет отработать в субботу, 25 апреля.

Еще одна возможность отдохнуть подольше будет в мае. 1 мая приходится на пятницу, поэтому будет три выходных подряд.

А вот 9 мая в этом году выпадает на субботу, поэтому дополнительного выходного не будет.

