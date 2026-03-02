Весной белорусов ждут два длинных уик-энда
- 2.03.2026, 14:40
Один из них продлится четыре дня.
Эта весна принесет белорусам два длинных уик-энда, когда можно будет отдохнуть три и четыре дня подряд, пишет Onlíner.
Первые большие выходные весной будут с 18 по 21 апреля, можно будет отдохнуть четыре дня подряд, с субботы по вторник. Правда, выходной в понедельник, 20 апреля, нужно будет отработать в субботу, 25 апреля.
Еще одна возможность отдохнуть подольше будет в мае. 1 мая приходится на пятницу, поэтому будет три выходных подряд.
А вот 9 мая в этом году выпадает на субботу, поэтому дополнительного выходного не будет.