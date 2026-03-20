ВСУ разбомбили пять военных авиазаводов в России 10 20.03.2026, 21:03

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Минобороны Украины раскрыло подробности.

С 24 февраля 2022 года по 20 марта 2026 года ВСУ нанесли успешные воздушные удары по пяти авиазаводам в России. Об этом проинформировало Министерство обороны Украины.

По данным Минобороны, на текущей неделе Вооруженные силы Украины атаковали два российских авиационных завода. Эти предприятия получили серьезные повреждения.

Всего же ВСУ с начала полномасштабного вторжения российской оккупационной армии на территорию Украины успешно атаковали пять авиазаводов в РФ.

В частности, украинские ракеты и дроны повредили 123-й авиационный ремонтный завод в Новгородской области (17 марта 2026 года), авиастроительный завод «Авиастар» в Ульяновской области (16 марта 2026 года). Луховицкий авиационный завод имени Воронина в Московской области (11 июля 2025 года), Смоленский авиационный завод (21 января 2025 года), а также Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (25 ноября 2025 года).

Эти предприятия имеют очень большое значение для армии РФ. После атак на вышеуказанных предприятиях фиксировались взрывы, пожары и разрушения. Подтверждено уничтожение и повреждение самолетов.

Например, во время удара по авиазаводу в Таганроге уничтожен экспериментальный самолет А-60 и цех по ремонту самолетов Ту-95. В результате удара по 123-му авиационному ремонтному заводу уничтожен ангар, в котором ремонтировали самолеты ИЛ-76 и Л-410.

Повреждения разной степени получили самолеты во время взрывов на авиастроительном заводе «Авиастар».

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