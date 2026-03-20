В Беларуси выпустили монету «Калыханка» 2 20.03.2026, 16:27

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Одна стоит 40 рублей, вторая — 400.

Национальный банк Беларуси выпустил монету, которая придется по душе многим белорусам. В кассы банка уже поступили памятные монеты «Лёгкi хлеб», «Калiнкавiцкi строй» и «Калыханка».

Все монеты выпущены в двух вариантах: медно-никелевом и серебряном. Первые номиналом 1 рубль продают по 40 рублей. А серебряные — по 400 рублей, зато номинал 20 рублей.

И да, памятные монеты являются официальным платежным средством. Это значит, вы можете купить их по 40 или 200 рублей, а затем расплатиться в магазине по номиналу.

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