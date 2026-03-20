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Умер актер Чак Норрис

24
  • 20.03.2026, 17:16
  • 17,042
Умер актер Чак Норрис

Ему было 86 лет.

Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает американское издание TMZ со ссылкой на семью артиста.

По информации издания, Норрис скончался утром в четверг, 19 марта, на Гавайях.

«С тяжелым сердцем наша семья разделяет внезапную кончину нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и был в мире», — заявили близкие.

Отмечается, что накануне Норриса госпитализировали. Попадание в больницу казалось внезапным, поскольку еще недавно артист общался с окружающими, тренировался и был в приподнятом настроении.

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