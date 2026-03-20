Умер актер Чак Норрис

Умер актер Чак Норрис24
- 20.03.2026, 17:16
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Ему было 86 лет.
Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает американское издание TMZ со ссылкой на семью артиста.
По информации издания, Норрис скончался утром в четверг, 19 марта, на Гавайях.
«С тяжелым сердцем наша семья разделяет внезапную кончину нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и был в мире», — заявили близкие.
Отмечается, что накануне Норриса госпитализировали. Попадание в больницу казалось внезапным, поскольку еще недавно артист общался с окружающими, тренировался и был в приподнятом настроении.