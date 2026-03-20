Как Чак Норрис стал знаменитым техасским рейнджером и кумиром миллионов

  • 20.03.2026, 23:31
Как Чак Норрис стал знаменитым техасским рейнджером и кумиром миллионов

Он прожил яркую жизнь.

86-летний американский актер Чак Норрис прожил яркую жизнь, став кумиром для миллионов благодаря своим легендарным ролям в кино. «Гордон» рассказывает самые интересные факты о человеке-легенде, который внезапно умер утром 19 марта.

Чак Норрис родился в городе Райане (штат Оклахома, США) в семье американцев ирландского происхождения и индейцев чероки. После развода родителей Норрис, его мать и двое младших братьев переехали в Канзас, а затем в Калифорнию, рассказывается на сайте CNN.

Норрис познакомился с миром боевых искусств, находясь на службе в ВВС США в Корее в конце 1950-х годов.

Сам актер говорил, что начал тренироваться там, а когда демобилизовался, стал преподавать и, чтобы привлечь учеников в свою школу, заниматься карате.

С опытом он основал собственный стиль карате, основой которого стали его тренировки по тансудо во время службы в Корее. Став обладателем черного пояса и чемпионом мира по карате, Норрис решил реализовать себя в актерской профессии.

Звезда боевиков

Таблоид TMZ напомнил, что Норрис наиболее известен ролями в фильмах о боевых искусствах и боевиках 1980-х годов, а также ролью техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Уокер, техасский рейнджер», премьера которого состоялась на канале CBS в 1990-х годах.

В последние несколько десятилетий Норрис почти не снимался в кино, за исключением нескольких второстепенных ролей.

Дружба с Брюсом Ли

Норрис крепко дружил с гонконгским и американским актером Брюсом Ли, который скончался в 1973 году от отека мозга. Они вместе тренировались и снялись в фильме «Путь дракона» (1972).

Король мемов

TMZ отмечает, что актер до последних дней жизни оставался популярным в социальных сетях, являясь героем множества мемов о его легендарной стойкости.

Издание People писало, что образ крутого парня, созданный актером, вдохновил его поклонников на создание так называемого списка слегка преувеличенных фактов о Норрисе, которые только подчеркивали его брутальную репутацию.

Издание Parade опубликовало список самых известных в сети шуток о Норрисе:

Если бы Чак Норрис попал в альтернативное измерение, где существовал бы другой Чак Норрис, и они сразились, они оба победили бы.

Динозавры однажды свысока посмотрели на Чака Норриса. Вы знаете, что с ними случилось.

Слезы Чака Норриса лечат рак. Жаль, что он никогда не плакал.

Однажды Чак Норрис так сильно ударил кого-то ногой с разворота, что скорость его ноги превысила скорость света.

За бородой Чака Норриса нет подбородка. Есть только еще один кулак.

Чак Норрис не пользуется проверкой орфографии. Если он случайно допустит ошибку в слове, Оксфордский словарь исправит орфографию.

Чак Норрис умеет одновременно твердо стоять на ногах и надирать задницы.

Чак Норрис стоит быстрее, чем кто-либо может бежать.

Чак Норрис умеет захлопывать вращающиеся двери.

Смерть боится Чака Норриса.

Чак Норрис заставляет лук плакать.

Последний день рождения

10 марта 2026 года актер отпраздновал 86-летие – в свой день рождения актер в том числе отправился на тренировку. Актер не жаловался на здоровье – наоборот, рассказал поклонникам в Instagram что находится в лучшей форме.

- Я не старею. Я перехожу на новый уровень. Мне сегодня 86! Ничто так не заставляет чувствовать себя молодым, как порция бодрого экшена в солнечный день. Я благодарен за еще один год, хорошее здоровье и возможность продолжать заниматься тем, что я люблю. Спасибо всем вам за то, что вы – лучшие фанаты в мире. Ваша поддержка на протяжении многих лет значила для меня больше, чем вы думаете, – обратился он.

Что известно о смерти Норриса

Накануне смерти Норрис был госпитализирован. Днем 20 марта семья актера сообщила, что он умер утром 19 марта. Причины его смерти не разглашаются.

Норрис был женат дважды. У него было пятеро детей, двое из которых стали знаменитыми – сын Майк Норрис известен как актер, а Эрик Норрис стал гонщиком.

