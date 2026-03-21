В поселке под Гомелем обнаружили обломки беспилотника

В поселке под Гомелем обнаружили обломки беспилотника1
- 21.03.2026, 20:39
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Фотофакт.
В лесном массиве под Гомелем обнаружены обломки беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила государственная газета Гомельского района «Маяк».
Обломки нашли 20 марта в одном километре от поселка Чаплин, который находится близко к украинской границе. Обломки БПЛА нашел пограничный наряд военной части 1242.
Модель аппарата установить не удалось, однако на его фрагментах просматривается производственный номер. На месте обнаружения выставлен наряд.