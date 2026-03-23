Как театральная постановка спасла карьеру Моргана Фримена 1 23.03.2026, 16:07

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Морган Фримен

Актер два года сидел без работы.

Карьера Моргана Фримена стала редким примером позднего успеха в Голливуде. Несмотря на десятилетия работы в театре, актер получил широкое признание в кино лишь в зрелом возрасте, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Переломным моментом стала роль в мюзикле «Евангелие в Колонусе», основанном на древнегреческой трагедии «Эдип в Колоне». Постановку создал режиссер Ли Бройер, который предложил необычную интерпретацию классики через элементы госпел-музыки и афроамериканской культуры.

На момент приглашения Фримен переживал сложный период и почти два года оставался без работы. Несмотря на первоначальный скепсис, актер согласился участвовать в проекте, особенно после того как узнал о сильном составе исполнителей, включая известных госпел-музыкантов.

Неожиданностью для него стало предложение главной роли — ранее его редко рассматривали как ведущего актера. Успех постановки в 1988 году на Бродвее стал важным этапом в его карьере.

Параллельно Фримен получил роль в фильме Уличный умник, которая принесла ему номинацию на премию Оскар. Этот успех открыл ему путь в большое кино.

В дальнейшем актер закрепил свой статус благодаря фильму Вождение мисс Дэйзи, получившему «Оскар» за лучший фильм, а также сотрудничеству с режиссером Клинт Иствуд.

История Фримена показывает, что театральный опыт, настойчивость и готовность к экспериментам могут стать ключом к успеху даже спустя годы после начала карьеры.

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