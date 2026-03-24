Пол Маккартни позаимствовал одну из песен у Чарли Чаплина 24.03.2026, 14:43

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Пол Маккартни

Песня несет посыл — «пережить сложные времена и двигаться дальше».

Британский музыкант Пол Маккартни признался, что при работе над композицией «Too Much Rain» он вдохновлялся песней «Smile», написанной легендарным актером и режиссером Чарли Чаплином, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Маккартни, многие не знают, что Чаплин также был автором музыки, хотя чаще его воспринимают как одного из основателей классической комедии. Именно эта универсальность и творческое наследие вдохновили музыканта обратиться к его работам при создании альбома «Chaos and Creation in the Backyard» (2005).

Маккартни отметил, что «Too Much Rain» задумывалась как композиция, способная поддержать слушателя в трудные моменты, аналогично тому, как «Smile» передает чувство надежды и внутреннего облегчения. По его словам, песня несет посыл о необходимости «пережить сложные времена и двигаться дальше».

Музыкант также подчеркнул, что не стремился к буквальному копированию, а скорее использовал эмоциональную и концептуальную основу произведения Чаплина. В тексте и настроении композиции прослеживается стремление передать универсальное чувство утешения, понятное широкой аудитории.

Таким образом, связь между двумя культовыми фигурами британской культуры проявилась не только на уровне уважения к наследию, но и в творческом диалоге через поколения. Маккартни рассматривает свое творчество как продолжение традиции, заложенной Чаплином, объединяя музыку и кино через общую идею эмоциональной поддержки и человеческой близости.

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