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Как бы звучала «Нирвана», если бы Курт Кобейн был жив?

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  • 24.03.2026, 18:59
  • 3,772
Как бы звучала «Нирвана», если бы Курт Кобейн был жив?
Курт Кобейн

Легендарный музыкант неоднократно выражал усталость от роли рок-иконы

Музыкальные критики и поклонники продолжают обсуждать, как могла бы измениться группа «Нирвана», если бы ее лидер Курт Кобейн продолжил карьеру, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на мировой успех и культовый статус, Кобейн неоднократно выражал усталость от роли рок-иконы. Он не стремился оставаться автором одного хита вроде Smells Like Teen Spirit и хотел развивать музыку дальше, оставаясь честным перед собой и слушателями.

Вдохновение Кобейн черпал не только в популярном роке, но и в менее коммерческих коллективах. При этом он тяготел к идее музыки как формы искусства, а не способа достижения славы.

Особое влияние на него оказали панк и новая волна. По словам Кобейна, звучание «Нирваны» со временем могло сместиться в сторону новой волны — более экспериментальной, но доступной широкой аудитории.

Отдельные намеки на это направление уже проявлялись в менее известных записях группы, включая сборник «Incesticide», где заметны более легкие и эклектичные элементы.

Эксперты считают, что Кобейн мог бы отойти от жесткого гранжа и попробовать переосмыслить рок-музыку, сочетая панковскую энергетику с мелодичностью новой волны, что могло бы существенно изменить дальнейшее развитие альтернативной сцены.

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