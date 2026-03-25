Умер вокалист ВИА «Поющие гитары» Виталий Псарев 1 25.03.2026, 0:59

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Виталий Псарев

Музыкант скончался в возрасте 74 лет.

Музыкант, заслуженный артист РФ Виталий Псарев скоропостижно скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает «Петербург-концерт» на своей странице в социальных сетях.

«Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина и весь коллектив приносят искренние соболезнования родным и близким. Светлая память выдающемуся артисту, мастеру своего дела и замечательному человеку!», — говорится в сообщении.

В 1975 году Псарев стал вокалистом ВИА «Поющие гитары». Он сыграл Харона в зонг-опере «Орфей и Эвридика», Ламме и Тиля в рок-опере «Фламандская легенда».

В 1980 году Анатолий Бадхен предложил Псаревеву стать солистом-вокалистом в Государственном концертном оркестре России. С 1982 года музыкант начал давать сольные концерты.

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