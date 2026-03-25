Российский Белгород после серии взрывов остался без света, воды и тепла 12 25.03.2026, 8:31

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Ночной удар вывел из строя критическую инфраструктуру.

В ночь на 25 марта Белгород содрогнулся от серии мощных взрывов. Стало известно, что в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Так, в российском Белгороде в ночь на 25 марта прогремела серия взрывов на фоне объявленной ракетной опасности. По сообщениям местных источников, взрывы начались около 04:30, после чего в отдельных районах города исчезло или кратковременно исчезало электроснабжение, а в небе были видны вспышки.

Местные власти заявили, что город и Белгородский район якобы подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, зафиксированы «серьезные повреждения» объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением в самом Белгороде, а также Белгородском районе.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

На местах работают аварийные службы. Более точный масштаб разрушений на объектах агрессора оккупационные власти обещают оценить немножко позже.

Отметим, что Белгородщина является ключевым логистическим узлом для российской оккупационной группировки, которая ведет обстрелы Харькова и приграничных общин Сумщины. Поражение энергообъектов в этом регионе существенно усложняет вражескую логистику и работу военных предприятий РФ.

Российские паблики и пропагандистские ресурсы предположили, что удар мог быть нанесен ракетами западного образца (в частности HIMARS), однако официального подтверждения типа вооружения со стороны Генштаба ВСУ пока нет.

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