Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании 11 25.03.2026, 15:41

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Борис Гребенщиков

Упоминания о российском гражданстве музыканта стерты во всех базах.

Основатель культовой группы «Аквариум», легенда русского рока, музыкант и композитор Борис Гребенщиков стал полноправным гражданином Великобритании, а упоминания его российского гражданства были стерты в базах. Таким образом артист окончательно сменил гражданство на британское.

Соответствующую информацию РИА Новости обнаружило в британском реестре отчетности компаний.

Российское госагентство обратило внимание на то, что компания BG PLUS LLP, учрежденная в 2022 году, 16 марта 2026 года подала документы об изменении персональных данных учредителей — Бориса и Ирины Гребенщиковых. В уведомлении говорится, что музыкант и его жена стали гражданами Великобритании.

Источники «Медузы» подтвердили информацию о получении Гребенщиковым британского гражданства.

Борис Гребенщиков несколько лет не живет в России. Музыкант неоднократно публично высказывался против войны с Украиной. В июне 2023 года Минюст РФ объявил Гребенщикова «иностранным агентом».

В октябре 2025 года сообщалось, что на музыканта составили административный протокол. Поводом стало отсутствие плашки «иноагента» в размещенном на ютьюбе видео, в котором Гребенщиков исполняет песню Булата Окуджавы «Былого нельзя воротить». Музыканта оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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