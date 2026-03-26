HBO показала первый трейлер сериала «Гарри Поттер» 1 26.03.2026, 3:00

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Трейлер посвящен первой книге серии «Гарри Поттер и философский камень».

Кинокомпания HBO представила первый трейлер нового сериала «Гарри Поттер». Первый сезон начнет выходить на католическое Рождество 2026 года — 25 декабря.

Ролик называется «Гарри Поттер и философский камень» — по первой книге из серии этой вселенной. В трейлере показали основные элементы этой части — приемную семью Гарри — семейство Дурслей, знакомство с Хагридом, Роном и Гермионой, поездку на Хогвартс-экспресcе, распределительную шляпу, квиддич, учителя Северуса Снейпа, директора Альбуса Дамблдора и других персонажей.

Сериал «Гарри Поттер» создает компания Warner Bros., HBO — ее подразделение. Он будет снят на основе семи книг писательницы Джоан Роулинг: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Гарри Поттер и Дары Смерти». Роулинг также является исполнительным продюсером. В общей сложности планируется выпустить семь сезонов, каждый из которых будет посвящен одной из книг.

Гарри Поттера в новом сериале сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Роулинг одобрила отобранных актеров.

Съемки сериала проходили на студии Warner Bros. Leavesden, расположенной в Великобритании. Руководителем проекта выступает Франческа Гардинер, а режиссер Марк Майлод курирует несколько эпизодов. В роли исполнительных продюсеров задействованы Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман.

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