С кем мечтала поработать Джулия Робертс 26.03.2026, 17:59

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Джулия Робертс

Фото: Getty Images

Голливудская звезда без ума от этого режиссера.

Голливудская актриса Джулия Робертс, которая в последние годы редко появляется на экране, рассказала о режиссере, ради которого была готова согласиться на проект почти без раздумий. Речь идет об индийском постановщике Тарсеме Сингхе, с которым она сотрудничала в фильме «Белоснежка: Месть гномов» (2012), пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актрисы, именно личность режиссера стала решающим фактором. «Я просто без ума от него. Он невероятный, у него уникальное видение. Я хотела хотя бы пообедать с ним», — признавалась Робертс. В итоге встреча привела к ее участию в крупнобюджетной фэнтези-комедии, где она сыграла Злую королеву.

Фильм с бюджетом около $100 млн собрал в прокате прибыль, несмотря на сдержанные отзывы критиков и конкуренцию с «Голодными играми». Гонорар Робертс, по данным СМИ, составил около $20 млн.

Сегодня актриса тщательно выбирает проекты и за последние десять лет снялась всего в нескольких фильмах, уделяя больше внимания телевидению. Одним из заметных успехов стал сериал «Возвращение домой», за который она была номинирована на «Золотой глобус».

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