Пол Маккартни вернулся на Данджен-лейн 26.03.2026, 21:38

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Пол Маккартни

Он анонсировал новый альбом о Ливерпуле и выпустил песню о дружбе с Ленноном.

Пол Маккартни объявил, что выпускает свой первый сольный альбом за последние шесть лет. Музыкант говорит, что пластинка The Boys Of Dungeon Lane позволит слушателям заглянуть в некоторые его воспоминания, «которыми он никогда раньше не делился», передает ВВС.

Название альбома (его можно перевести с английского как «Ребята с „Данджен-лейн“») — это отсылка к улице в ливерпульском районе Спек, которая ведет к заливу реки Мерси. На ней Маккартни еще мальчиком любил проводить вечера, наблюдая за птицами.

Первый сингл из нового альбома Days We Left Behind (то есть «Дни, которые мы оставили позади») уже опубликован на стриминговых платформах, он также впервые вышел в радиоэфир на региональной ливерпульской радиостанции Би-би-си BBC Radio Merseyside.

В этой выдержанной в грустных и ностальгических тонах акустической балладе 83-летний Маккартни вспоминает о «прокуренных барах и дешевых гитарах» его молодости. Хотя Ливерпуль все время меняется, «ничто не может стереть дни, которые мы оставили позади».

Маккартни поет хрупким фальцетом, который заставляет вспомнить о его возрасте, но одновременно придает композиции мощное эмоциональное звучание.

В «средней восьмерке» (этот элемент песни также известен как «бридж», он обычно следует за несколькими куплетами и припевом, перед концовкой) Маккартни делится очень личными воспоминаниями о зарождении «Битлз» и дружбе с Джоном Ленноном. Он вспоминает о своем доме, где он вырос и где написал с вместе с Ленноном свои первые песни.

«Мы встречались на Фортлин-роуд/И писали тайным шифром/Вслух об этом не говорили», — поет Маккартни.

«Для меня это в основном песня-воспоминание, — рассказал Маккартни о Days We Left Behind в своем пресс-релизе. — Я часто задаю себе вопрос, не пишу ли я только о прошлом. Но ведь если задуматься, можно ли вообще писать о чем-то еще?»

Текст песни музыкант комментирует так: «Там много воспоминаний о Ливерпуле. У нас тогда почти ничего не было, но это не имело никакого значения, потому что вокруг были прекрасные люди, и мы даже не замечали, что у нас ничего не было».

Американский продюсер и новый аккорд

The Boys Of Dungeon Lane станет 19-м сольным альбомом Маккартни. А с момента, когда Маккартни начал свою карьеру, перевернувшую современную музыку, прошло уже 63 года.

Предыдущий сольный альбом Пола Маккартни McCartney III вышел в 2020 году. Музыкант записал его в одиночку в основном во время ковидного локдауна (который он в шутку назвал «рокдауном»). На этой пластинке он сыграл на всех инструментах — и самостоятельно же ее спродюсировал.

Альбом The Boys Of Dungeon Lane был создан вместе с американским продюсером Эндрю Ваттом, который известен успешной работой с другими рок-ветеранами, такими как Оззи Осборн и «Роллинг Стоунз».

На самом деле именно Маккартни представил Ватта «роллингам» перед тем, как они начали работать над альбомом 2023 года Hackney Diamonds. В то время он уже сотрудничал с Ваттом и готовил вместе с ним к выпуску свои новые песни.

Впервые они встретились в 2021 году, «чтобы попить чаю и обменяться идеями», сказано в пресс-релизе Маккартни: «Во время встречи Пол начал играть на гитаре — и случайно наткнулся на аккорд, который не смог сразу узнать — это при том, что он — самый успешный ныне живущий автор песен в мире. Но его это не смутило, и в силу своей экспериментаторской натуры Пол стал менять одну ноту за другой, пока не получился ряд из трех аккордов. Ватт предложил его записать».

«Эта сессия привела к появлению первой песни альбома под названием As You Lie There, — сообщает пресс-релиз. — При поддержке своего нового продюсера Пол формировал эту запись, играя на большинстве инструментов — практически в духе своего дебютного сольного альбома 1970 года McCartney».

Для записи нового альбома понадобилось несколько лет.

Маккартни приходилось сочетать работу над ним с множеством других проектов: постоянными концертными выступлениями, подготовкой документального фильма о «Битлз» Get Back и написанием мемуаров о группе Wings, с которой он выступал в 1970-е годы.

Недавно Маккартни также получил приз Grammy за песню Now and Then — последний в истории сингл «Битлз», который был создан на основе демо-записи Леннона, обработанной при помощи современных технологий.

Пресс-релиз обещает, что новая музыка Маккартни будет содержать элементы всего наследия музыканта — от «рока в стиле Wings» и «гармоний в стиле „Битлз“» до «номеров в стиле Маккартни».

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