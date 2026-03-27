Учительница зарубежной литературы опровергла популярный миф о Пушкине

Учительница зарубежной литературы опровергла популярный миф о Пушкине58
- 27.03.2026, 16:50
Есть ли в русской культуре хоть что-то свое?
Украинская учительница зарубежной литературы Алина Мец опровергла миф о самобытном творчестве русского писателя Александра Пушкина. Она отмечает, что сюжеты к своим произведениям поэт создавал не сам, а заимствовал у предшественников.
Свои размышления по этому поводу она выложила в соцсети TikTok. Учительница объяснила, какие именно произведения Пушкин взял себе за основу, и назвала его мастером плагиата.
Так, учительница отмечает, что сюжет для известного своего произведения «Сказка о рыбаке и рыбке» российский поэт взял у братьев Гримм.
«Забудьте о русском колорите, потому что эта сказка является калькой с немецкой сказки братьев Гримм «О рыбаке и его жене», «Мертвая царевна» – это их же «Белоснежка», – объясняет Алина Мец.
Отметим, что русский писатель взял за основу прозаическое произведение и создал стихотворную сказку, несколько изменив сюжет – в сказке братьев Гримм речь идет о рыбе камбале, тогда как у Пушкина – золотая рыбка, также Пушкин в свое произведение добавил эпизоды с корытом, чего не было в оригинале.
Учительница отмечает, что «Золотой петушок» Пушкина полностью, вплоть до деталей сюжета списан с новеллы американца Вашингтона Ирвинга, а «Царь Салтан» одолжен у итальянца Карло Гоцци. Также в поэме «Евгений Онегин» Пушкин воплотил идеи английского писателя Джорджа Байрона.
Алина Мец говорит о том, что русский писатель заимствовал сюжеты не только поэтических произведений, но и исторической прозы. Так, например, «Капитанская дочка» написана по идеям Вальтера Скотта.
«Есть ли в той культуре хоть что-то свое?» – риторически спрашивает учительница.