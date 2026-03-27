Учительница зарубежной литературы опровергла популярный миф о Пушкине 58 27.03.2026, 16:50

Александр Пушкин

Есть ли в русской культуре хоть что-то свое?

Украинская учительница зарубежной литературы Алина Мец опровергла миф о самобытном творчестве русского писателя Александра Пушкина. Она отмечает, что сюжеты к своим произведениям поэт создавал не сам, а заимствовал у предшественников.

Свои размышления по этому поводу она выложила в соцсети TikTok. Учительница объяснила, какие именно произведения Пушкин взял себе за основу, и назвала его мастером плагиата.

Так, учительница отмечает, что сюжет для известного своего произведения «Сказка о рыбаке и рыбке» российский поэт взял у братьев Гримм.

«Забудьте о русском колорите, потому что эта сказка является калькой с немецкой сказки братьев Гримм «О рыбаке и его жене», «Мертвая царевна» – это их же «Белоснежка», – объясняет Алина Мец.

Отметим, что русский писатель взял за основу прозаическое произведение и создал стихотворную сказку, несколько изменив сюжет – в сказке братьев Гримм речь идет о рыбе камбале, тогда как у Пушкина – золотая рыбка, также Пушкин в свое произведение добавил эпизоды с корытом, чего не было в оригинале.

Учительница отмечает, что «Золотой петушок» Пушкина полностью, вплоть до деталей сюжета списан с новеллы американца Вашингтона Ирвинга, а «Царь Салтан» одолжен у итальянца Карло Гоцци. Также в поэме «Евгений Онегин» Пушкин воплотил идеи английского писателя Джорджа Байрона.

Алина Мец говорит о том, что русский писатель заимствовал сюжеты не только поэтических произведений, но и исторической прозы. Так, например, «Капитанская дочка» написана по идеям Вальтера Скотта.

«Есть ли в той культуре хоть что-то свое?» – риторически спрашивает учительница.

