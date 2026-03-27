«Википедия» запретила статьи, созданные с помощью ИИ 5 27.03.2026, 21:43

1,880

Онлайн-энциклопедия обновила правила.

Онлайн-энциклопедия Wikipedia обновила правила и запретила редакторам создавать или переписывать статьи с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Решение объясняется тем, что тексты, сгенерированные ИИ, часто нарушают ключевые принципы платформы. Об этом сообщает издание The Verge.

Новые ограничения распространяются на английскую версию ресурса, при этом частичное использование ИИ все же допускается. Редакторы могут применять языковые модели для базовой правки текста, если они не добавляют нового содержания, а также для перевода статей с других языков при условии достаточного знания оригинала и соблюдения правил перевода.

В обновленных рекомендациях отмечается, что одних только стилистических признаков недостаточно, чтобы обвинить автора в использовании ИИ, и при оценке следует учитывать соответствие текста правилам и историю правок пользователя.

Сообщество редакторов сталкивается с наплывом ИИ-контента уже несколько месяцев. Ранее на платформе ввели ускоренное удаление некачественных материалов и создали инициативу WikiProject AI Cleanup для выявления и исправления подобных публикаций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com