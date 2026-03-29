Оззи Осборн черпал вдохновение в блюзе и госпеле 10 29.03.2026, 18:07

Кому завидовал легендарный музыкант?

Легендарный «Принц Тьмы» Оззи Осборн редко оглядывался на прошлое с сожалением. Хотя на пике карьеры он признавал, что встречал вокалистов, поющих лучше него, музыкант всегда стремился двигаться вперед и радовать поклонников мощными выступлениями, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на яркий имидж металлиста, Осборн черпал вдохновение в блюзе и госпеле. Уже на первом альбоме «Black Sabbath» его голос создавал мрачные, но мелодичные линии, которые сделали треки вроде «Children of the Grave» и «Sabbath Bloody Sabbath» культовыми. Даже песня «Goodbye to Romance» могла бы органично вписаться в альбом The Beatles.

После ухода Осборна в Black Sabbath пришел Ронни Джеймс Дио, и «Heaven and Hell» показал новую вершину вокального мастерства. Оззи, хотя и признал первоначальную злость на нового вокалиста, позже рассказал: «Все думают, что я ненавижу Ронни Джеймса Дио. Когда-то я был зол, но сейчас нет. Да благословит его Бог. Честно говоря, я бы хотел, чтобы столько же людей пытались подражать моему голосу, сколько и ему».

Для Осборна зависть была скорее комплиментом, чем минусом. Его уникальный тембр голоса никто не мог воспроизвести в точности. Хотя пародии на встречались повсюду, настоящий магический эффект его вокала ощущался только в живых выступлениях и в таких хитах, как «Crazy Train».

Осборн оставил после себя наследие, которое невозможно копировать — голос, ставший символом целой эпохи рок-музыки.

