WSJ: Иран применил тактику России во время ударов по странам Персидского залива
- 3.03.2026, 9:51
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Тегеран копирует Москву.
Иран применил большое количество беспилотников для ударов по странам Персидского залива, повредив объекты военной и гражданской инфраструктуры, в частности базы США.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Тегеран прибег к массированным комбинированным атакам, сочетая ударные БПЛА с ракетами. Применение такой стратегии было направлено на истощение систем ПВО стран-мишеней.
Согласно официальным данным правительств стран региона, Иран применил:
541 беспилотник по ОАЭ,
283 – по Кувейту,
9 – по Бахрейну,
12 – по Катару,
десятки – по Иордании.
Иран копирует тактику ударов РФ по Украине
Аналитики указывают, что Тегеран фактически копирует тактику, которую РФ применяет против Украины. Речь идет о массированных атаках по энергетической и гражданской инфраструктуре с целью создания психологического давления на население и подрыва экономики.
Ранее Тегеран обеспечил Россию тысячами беспилотников и помог локализовать их производство на территории РФ. В течение последних лет эти дроны регулярно применялись для атак на украинские энергетические объекты, вызвав отключение света и перебои с отоплением.
Аналитики также считают, что странам Персидского залива придется внедрять эшелонированные системы противовоздушной обороны и налаживать оперативный обмен разведданными — по примеру Украины, которая за годы полномасштабной войны накопила значительный опыт в сфере противодействия дронным атакам.