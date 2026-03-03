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WSJ: Иран применил тактику России во время ударов по странам Персидского залива

  • 3.03.2026, 9:51
  • 4,458
WSJ: Иран применил тактику России во время ударов по странам Персидского залива

Тегеран копирует Москву.

Иран применил большое количество беспилотников для ударов по странам Персидского залива, повредив объекты военной и гражданской инфраструктуры, в частности базы США.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Тегеран прибег к массированным комбинированным атакам, сочетая ударные БПЛА с ракетами. Применение такой стратегии было направлено на истощение систем ПВО стран-мишеней.

Согласно официальным данным правительств стран региона, Иран применил:

541 беспилотник по ОАЭ,

283 – по Кувейту,

9 – по Бахрейну,

12 – по Катару,

десятки – по Иордании.

Иран копирует тактику ударов РФ по Украине

Аналитики указывают, что Тегеран фактически копирует тактику, которую РФ применяет против Украины. Речь идет о массированных атаках по энергетической и гражданской инфраструктуре с целью создания психологического давления на население и подрыва экономики.

Ранее Тегеран обеспечил Россию тысячами беспилотников и помог локализовать их производство на территории РФ. В течение последних лет эти дроны регулярно применялись для атак на украинские энергетические объекты, вызвав отключение света и перебои с отоплением.

Аналитики также считают, что странам Персидского залива придется внедрять эшелонированные системы противовоздушной обороны и налаживать оперативный обмен разведданными — по примеру Украины, которая за годы полномасштабной войны накопила значительный опыт в сфере противодействия дронным атакам.

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