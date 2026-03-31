Умер звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров 5 31.03.2026, 8:27

Владимир Комаров

Артисту был 61 год.

В Одессе умер один из известных участников культовой юмористической передачи «Маски-шоу» Владимир Комаров, сообщается в официальной группе творческого коллектива в Facebook.

Владимиру Комарову был 61 год. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий… Сердечная недостаточность… Просто нет слов…» — говорится в посте.

Владимир Комаров был хорошо известен зрителям как один из самых ярких участников комедийной труппы «Маски-шоу», пишет РБК-Украина. В 2002 году он покинул коллектив и вместе с Алексеем Агопьяном создал комик-дуэт «Одеколон».

Позже Комаров основал музыкально-юмористическую группу «Д-ръ БрМенталь», в которой сочетал сценические номера с музыкой в жанрах рок-н-ролла и блюза.

