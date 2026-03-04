Разгром флота Ирана: США уничтожили 17 кораблей и подводную лодку

Разгром флота Ирана: США уничтожили 17 кораблей и подводную лодку4
Адмирал Брэд Купер выступил с заявлением.
Американские военные заявили о значительных потерях иранского флота во время продолжающейся операции Operation Epic Fury («Эпическая ярость»).
Об этом сообщает CNN.
Так, адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США (CENTCOM), выступил с заявлением о потерях иранского флота. По его словам, силы США уже уничтожили 17 иранских кораблей.
Среди 17 уничтоженных единиц - гордость иранского флота, самая современная подводная лодка страны, которая получила роковой удар и больше не способна к выполнению задач.
Купер отметил, что американские силы наносят «точечные хирургические удары» по военным целям Ирана.
«Проще говоря, мы сосредоточены на том, чтобы стрелять по всему, что может стрелять по нам», - заявил адмирал. Он добавил, что американские силы фактически «топят иранский флот».
По словам Купера, в ходе операции активно применяются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.
Командующий также отметил, что иранские военные корабли фактически исчезли из ключевых морских маршрутов региона - Персидский залив, Ормузский пролив и Оманский залив.
По его словам, эпоха десятилетнего террора международного судоходства со стороны иранского режима завершена и сейчас США установили полный контроль над водными артериями региона.
«В течение десятилетий иранский режим преследовал международное судоходство. Сегодня ни одного иранского судна не находится в этих водах», - заявил чиновник.