Разгром флота Ирана: США уничтожили 17 кораблей и подводную лодку

Адмирал Брэд Купер выступил с заявлением.

Американские военные заявили о значительных потерях иранского флота во время продолжающейся операции Operation Epic Fury («Эпическая ярость»).

Об этом сообщает CNN.

Так, адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США (CENTCOM), выступил с заявлением о потерях иранского флота. По его словам, силы США уже уничтожили 17 иранских кораблей.

Среди 17 уничтоженных единиц - гордость иранского флота, самая современная подводная лодка страны, которая получила роковой удар и больше не способна к выполнению задач.

Купер отметил, что американские силы наносят «точечные хирургические удары» по военным целям Ирана.

«Проще говоря, мы сосредоточены на том, чтобы стрелять по всему, что может стрелять по нам», - заявил адмирал. Он добавил, что американские силы фактически «топят иранский флот».

По словам Купера, в ходе операции активно применяются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.

Командующий также отметил, что иранские военные корабли фактически исчезли из ключевых морских маршрутов региона - Персидский залив, Ормузский пролив и Оманский залив.

По его словам, эпоха десятилетнего террора международного судоходства со стороны иранского режима завершена и сейчас США установили полный контроль над водными артериями региона.

«В течение десятилетий иранский режим преследовал международное судоходство. Сегодня ни одного иранского судна не находится в этих водах», - заявил чиновник.

