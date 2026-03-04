закрыть
6 марта 2026, пятница, 8:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разгром флота Ирана: США уничтожили 17 кораблей и подводную лодку

4
  • 4.03.2026, 8:15
  • 10,368
Разгром флота Ирана: США уничтожили 17 кораблей и подводную лодку

Адмирал Брэд Купер выступил с заявлением.

Американские военные заявили о значительных потерях иранского флота во время продолжающейся операции Operation Epic Fury («Эпическая ярость»).

Об этом сообщает CNN.

Так, адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США (CENTCOM), выступил с заявлением о потерях иранского флота. По его словам, силы США уже уничтожили 17 иранских кораблей.

Среди 17 уничтоженных единиц - гордость иранского флота, самая современная подводная лодка страны, которая получила роковой удар и больше не способна к выполнению задач.

Купер отметил, что американские силы наносят «точечные хирургические удары» по военным целям Ирана.

«Проще говоря, мы сосредоточены на том, чтобы стрелять по всему, что может стрелять по нам», - заявил адмирал. Он добавил, что американские силы фактически «топят иранский флот».

По словам Купера, в ходе операции активно применяются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.

Командующий также отметил, что иранские военные корабли фактически исчезли из ключевых морских маршрутов региона - Персидский залив, Ормузский пролив и Оманский залив.

По его словам, эпоха десятилетнего террора международного судоходства со стороны иранского режима завершена и сейчас США установили полный контроль над водными артериями региона.

«В течение десятилетий иранский режим преследовал международное судоходство. Сегодня ни одного иранского судна не находится в этих водах», - заявил чиновник.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц