США начали военную операцию против наркоторговцев в Эквадоре 4 4.03.2026, 11:17

Министерство обороны Эквадора подтвердило начало «новой фазы борьбы».

США начали совместную с Эквадором военную операцию против наркоторговли. Целью стали вооруженные группировки, причастные к насилию и коррупции в Латинской Америке, сообщили в Южном командовании США.

Пентагон сообщил о начале совместных с Эквадором мер, направленных против «террористических организаций», действующих в стране.

Утверждается, что операция демонстрирует «твердую приверженность партнеров в Латинской Америке и Карибском регионе борьбе с наркотерроризмом» и свидетельствует о том, что обе страны принимают «решительные меры» против группировок, которые, по их утверждению, сеют насилие и коррупцию на континенте.

Хотя подробности о конкретных целях не раскрываются, в аккаунте Южного командования США опубликовано короткое видео, где видно, как участники операции садятся в вертолет.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

Как пишет CNN, ранее США признали иностранными террористическими организациями две крупнейшие преступные группировки Эквадора – Los Lobos и Los Choneros. Командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Донован в заявлении похвалил вооруженные силы Эквадора за «непоколебимую приверженность», «мужество и решимость» в борьбе с наркоторговлей.

Министерство обороны Эквадора также подтвердило начало «новой фазы борьбы с нарко-терроризмом и незаконной добычей полезных ископаемых». В заявлении ведомства говорится, что вооруженные силы страны будут продолжать решительную борьбу с организованной преступностью «вместе со стратегическими союзниками» ради безопасности граждан и мирного будущего семей.

