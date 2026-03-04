Драники и картофельная бабка могут попасть в Список ЮНЕСКО 4.03.2026, 13:49

1,386

Эти блюда считаются гастрономическим символом страны.

Беларусь намерена подать заявку на включение традиционных блюд из тёртого картофеля в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили в пресс-службе правительства, традиции приготовления таких блюд уже давно считаются гастрономическим символом страны и распространены во всех шести областях Беларуси.

Отмечается, что с 2022 года эти кулинарные традиции внесены в Государственный список историко-культурных ценностей республики.

Власти рассчитывают, что возможное признание со стороны ЮНЕСКО поможет шире представить Беларусь как страну, бережно сохраняющую национальные культурные традиции, а также повысит её туристическую привлекательность и будет способствовать развитию гастрономического туризма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com