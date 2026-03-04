Драники и картофельная бабка могут попасть в Список ЮНЕСКО
- 4.03.2026, 13:49
- 1,386
Эти блюда считаются гастрономическим символом страны.
Беларусь намерена подать заявку на включение традиционных блюд из тёртого картофеля в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщили в пресс-службе правительства, традиции приготовления таких блюд уже давно считаются гастрономическим символом страны и распространены во всех шести областях Беларуси.
Отмечается, что с 2022 года эти кулинарные традиции внесены в Государственный список историко-культурных ценностей республики.
Власти рассчитывают, что возможное признание со стороны ЮНЕСКО поможет шире представить Беларусь как страну, бережно сохраняющую национальные культурные традиции, а также повысит её туристическую привлекательность и будет способствовать развитию гастрономического туризма.