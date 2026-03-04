закрыть
6 марта 2026, пятница, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Драники и картофельная бабка могут попасть в Список ЮНЕСКО

  • 4.03.2026, 13:49
  • 1,386
Драники и картофельная бабка могут попасть в Список ЮНЕСКО

Эти блюда считаются гастрономическим символом страны.

Беларусь намерена подать заявку на включение традиционных блюд из тёртого картофеля в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили в пресс-службе правительства, традиции приготовления таких блюд уже давно считаются гастрономическим символом страны и распространены во всех шести областях Беларуси.

Отмечается, что с 2022 года эти кулинарные традиции внесены в Государственный список историко-культурных ценностей республики.

Власти рассчитывают, что возможное признание со стороны ЮНЕСКО поможет шире представить Беларусь как страну, бережно сохраняющую национальные культурные традиции, а также повысит её туристическую привлекательность и будет способствовать развитию гастрономического туризма.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дорога на Яму
Дорога на Яму Ирина Халип
Секретное совещание Путина
Секретное совещание Путина Юрий Федоренко
Иранский сигнал для Лукашенко
Иранский сигнал для Лукашенко Валерий Карбалевич
Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин