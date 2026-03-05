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Самая массированная атака на Саратов и Энгельс: российские города погрузились во тьму

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  • 5.03.2026, 8:43
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Самая массированная атака на Саратов и Энгельс: российские города погрузились во тьму

60 взрывов за два часа, россияне прячутся в подвалах, на стратегических объектах бушует огонь.

Ночь на 5 марта стала настоящим испытанием для стратегических объектов РФ в Саратовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рос СМИ.

Более шестидесяти мощных взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации. Пока местные власти пытаются успокоить население, в регионе пылают пожары, а часть районов осталась без света.

Атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов подряд. По словам очевидцев, небо над городами буквально «светилось» от взрывов и работы ПВО, однако избежать прилетов не удалось.

Масштаб: Местные жители насчитали не менее 60 детонаций.

Последствия: В одном из районов Саратова вспыхнул масштабный пожар, который не могли укротить несколько часов.

Блэкаут: Оба города частично остались без электроэнергии из-за повреждения линий передач.

Губернатор области Роман Бусаргин уже назвал эту атаку «самой массированной за год». По официальным данным, повреждена гражданская инфраструктура, есть трое пострадавших.

Главные цели: НПЗ и авиабаза

Хотя Минобороны РФ заявило о сбитии 48 дронов, украинские мониторинговые ресурсы сообщают об успешных попаданиях:

Саратовский НПЗ: Сообщается об активной атаке на нефтеперерабатывающий завод, сопровождавшейся мощным пожаром.

Аэродром «Энгельс-2»: Город Энгельс является базой для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Любая активность дронов в этом районе является критической для российской авиации.

Ситуация в регионе остается напряженной, экстренные службы продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия «прилетов».

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