В российском Армавире дроны уничтожили стратегические военные объекты 5 5.03.2026, 9:46

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Под удар попали аэродром или железная дорога.

В ночь на 5 марта дроны атаковали военные и стратегические объекты на территории Краснодарского края России. Предполагается, что под удар могла попасть железнодорожная станция в Армавире, пишет Диалог.UA после мониторинга социальных сетей и мессенджеров.

Масштабную воздушную тревогу во многих регионах России объявили еще вчера вечером, 4 марта. Примерно в 02:40 5 марта жители Армавира сообщили о нескольких взрывах в районе микрорайона «Родина».

Там находится железная дорога, поэтому не исключено, что ее объекты подверглись атаке дронов. По железной дороге идет снабжение российской оккупационной армии, что делает ее законной целью для ВСУ.

Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Не исключено, что целью ВСУ мог также быть военный аэродром в Армавире, который используют для обучения курсантов местного военного училища.

Ранее украинские дроны уже наносили удары по этому военному объекту. Например, в ночь на 26 июля 2025 года на армавирском аэродроме уничтожили российский учебно-боевой истребитель «Су-27УБ».

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