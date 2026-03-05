В Жлобине жених перед свадьбой пошел к психиатру 30 5.03.2026, 10:24

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На необычной процедуре настояла его избранница.

В Жлобине жених прошел психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы подтвердить законность будущего брачного договора. На необычной процедуре настояла его избранница, рассказывает «Гомельская правда».

У пары за плечами уже есть опыт серьезных отношений и дети от предыдущих браков. Планируя новую совместную жизнь, влюбленные решили заключить брачный договор. Документ должен четко определить имущественные права, обязанности по содержанию супругов и интересы детей.

Однако была одна деталь: у мужчины имеется заболевание центральной нервной системы. Чтобы в будущем никто не смог оспорить его волеизъявление и признать договор недействительным, невеста предложила пройти официальную проверку в Госкомитете судебных экспертиз.

Специалисты Жлобинского межрайонного отдела ГКСЭ провели комплексное исследование. Вердикт экспертов: особенности здоровья мужчины никак не повлияли на его способность принимать осознанные решения. Получив официальное заключение, жених отправился к нотариусу для оформления сделки.

— Такая экспертиза проводится на договорной основе и позволяет гражданину удостоверить свое актуальное психическое состояние прямо в день совершения важного шага, — поясняет начальница сектора судебно-психиатрических экспертиз Жлобинского отдела ГКСЭ Юлия Карпова.

По ее словам, это становится весомым аргументом в суде, если кто-то попытается заявить, что человек не понимал значения своих действий.

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