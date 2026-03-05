Сенат США не смог запретить Трампу войну в Иране 5.03.2026, 10:32

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53 сенатора высказались против запрета, 47 — за.

Сенат США не поддержал инициативу, которая должны быть запретить президенту Дональду Трампу вести военную операцию против Ирана без прямого согласия Конгресса, сообщает Axios.

По итогам голосования 53 сенатора высказались против, 47 — за. Авторами инициативы выступили сенатор-демократ Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол.

Это уже вторая неудачная попытка сенатора Кейна ограничить военные полномочия президента США. Аналогичное голосование провалилось в июне 2025 года после ударов США по иранским ядерным объектам. Накануне нового голосования лидер демократов в Сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию президента за «постоянно меняющиеся цели и задачи» в Иране. Сенатор от Республиканской партии Тодд Янг, напротив, указал, что, если ограничить военные полномочия президента «в критический момент», исходящая от Ирана «опасность» лишь возрастет.

При этом CBS News отмечает, что инициатива об ограничении военных полномочиях президента носила символический характер, поскольку глава Белого дома мог наложить на нее вето. Для его преодоления потребовалось бы, чтобы за документ проголосовали две трети членов обеих палат Конгресса.

Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Президент США обвинил Исламскую республику в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», которая направлена против Вашингтона и его союзников. Он также подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

По словам Трампа, при планировании военной операции предполагалось, что она продлится «четыре-пять недель». В то же время, согласно внутреннему документу Пентагона, с которым ознакомилось Politico, операция может продлиться по меньшей мере 100 дней, до сентября включительно. При этом Пентагон начал спешно увеличивать численность американской войск, занимающихся сбором разведданных, а Госдеп выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев с Ближнего Востока. Это, как пишет издание, свидетельствует о том, что администрация США «не была в полной мере готова к более масштабной войне, с которой она столкнулась».

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