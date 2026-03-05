США решили закупить у Украины дроны для перехвата иранских «Шахедов» 5.03.2026, 10:58

4,668

Запасы дорогостоящих ракет Patriot быстро сокращаются.

США ведут переговоры о покупке у Украины дронов для перехвата иранских беспилотников типа «Шахед», сообщили Financial Times (FT) осведомленные источники.

После начала войны с Ираном США и страны Персидского залива используют для защиты от иранских дронов дорогостоящие ракеты Patriot, однако их запасы быстро сокращаются. При этом в Украине большое количество компаний производят кинетические перехватчики — маленькие квадрокоптеры в форме пули или дроны с неподвижным крылом, которые стоят «по несколько тысяч долларов за штуку», отметил один из собеседников FT.

Представитель фирмы, выпускающей перехватчики, подтвердил переговоры с Пентагоном, однако подчеркнул, что любые продажи украинских систем, даже производящихся за пределами страны, должны быть согласованы с властями в Киеве. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с эмиром Катара и президентом ОАЭ использование украинских технологий для борьбы с дронами. При этом он подчеркнул, что Киев может оказать партнерам помощь только после удовлетворения собственных потребностей в обороне.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран в ответ на удары по своей территории стал запускать сотни дронов по странам Персидского залива, в которых расположены американские военные базы.

По данным источников CNN, представители администрации Дональда Трампа на закрытом брифинге в Капитолии заявили, что иранские беспилотники «Шахед» представляют наибольшую угрозу для операции на Ближнем Востоке. Они пояснили, что из-за полета на низкой высоте и достаточно медленной скорости они оказались более эффективны в уклонении от систем ПВО, чем баллистические ракеты.

В свою очередь высокопоставленные американские военные в ходе закрытого брифинга предупредили, что у них может не быть возможности сбивать все беспилотники, которые Иран запускает по объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим, по их словам, Вашингтон принял решение сосредоточиться на скорейшей ликвидации пусковых установок Ирана для беспилотников и ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com