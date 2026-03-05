США решили закупить у Украины дроны для перехвата иранских «Шахедов»
- 5.03.2026, 10:58
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Запасы дорогостоящих ракет Patriot быстро сокращаются.
США ведут переговоры о покупке у Украины дронов для перехвата иранских беспилотников типа «Шахед», сообщили Financial Times (FT) осведомленные источники.
После начала войны с Ираном США и страны Персидского залива используют для защиты от иранских дронов дорогостоящие ракеты Patriot, однако их запасы быстро сокращаются. При этом в Украине большое количество компаний производят кинетические перехватчики — маленькие квадрокоптеры в форме пули или дроны с неподвижным крылом, которые стоят «по несколько тысяч долларов за штуку», отметил один из собеседников FT.
Представитель фирмы, выпускающей перехватчики, подтвердил переговоры с Пентагоном, однако подчеркнул, что любые продажи украинских систем, даже производящихся за пределами страны, должны быть согласованы с властями в Киеве. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с эмиром Катара и президентом ОАЭ использование украинских технологий для борьбы с дронами. При этом он подчеркнул, что Киев может оказать партнерам помощь только после удовлетворения собственных потребностей в обороне.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран в ответ на удары по своей территории стал запускать сотни дронов по странам Персидского залива, в которых расположены американские военные базы.
По данным источников CNN, представители администрации Дональда Трампа на закрытом брифинге в Капитолии заявили, что иранские беспилотники «Шахед» представляют наибольшую угрозу для операции на Ближнем Востоке. Они пояснили, что из-за полета на низкой высоте и достаточно медленной скорости они оказались более эффективны в уклонении от систем ПВО, чем баллистические ракеты.
В свою очередь высокопоставленные американские военные в ходе закрытого брифинга предупредили, что у них может не быть возможности сбивать все беспилотники, которые Иран запускает по объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим, по их словам, Вашингтон принял решение сосредоточиться на скорейшей ликвидации пусковых установок Ирана для беспилотников и ракет.