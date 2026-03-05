Ученые: Кофейный ритуал может защитить от болезни Альцгеймера 3 5.03.2026, 10:59

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Фото: Getty Images

Пользу утреннего напитка подтвердили новые исследования.

Некоторые повседневные напитки могут играть роль в сохранении ясности ума с возрастом. Новое крупное исследование показало, что регулярное употребление кофеина в умеренных количествах связано с более низким риском деменции, включая болезнь Альцгеймера — наиболее частую причину возрастного снижения когнитивных функций.

Работа была опубликована в журнале JAMA, пишет eatingwell. Ученые наблюдали более 131 000 человек на протяжении нескольких десятилетий — общий период отслеживания достигал 43 лет, а медианное наблюдение составляло около 37 лет. Это позволило оценить не разовые привычки, а устойчивый стиль потребления напитков.

Как проводилось исследование

Участники каждые 2–4 года заполняли подробные анкеты о питании. В них фиксировалась частота употребления кофе с кофеином, кофе без кофеина и чая. Благодаря повторным опросам исследователи смогли отследить долгосрочные модели поведения.

Основным исходом была деменция, которую подтверждали на основании медицинских диагнозов и записей о смерти. Дополнительно оценивались:

субъективное когнитивное снижение — когда человек сам отмечал ухудшение памяти или мышления

объективные показатели — результаты нейропсихологических тестов (в женской когорте они проводились по телефону)

При анализе учитывались возраст, уровень физической активности, индекс массы тела, качество рациона, курение, употребление алкоголя и хронические заболевания. Такой формат называется проспективным когортным исследованием: он выявляет связи, но не может окончательно доказать причинно-следственный эффект.

Основные выводы

За время наблюдения было зарегистрировано 11 033 случая деменции. Выяснилось, что у людей, которые чаще всего пили кофе с кофеином, риск развития деменции был на 18 процентов ниже по сравнению с теми, кто употреблял его реже всего.

У любителей чая показатели тоже оказались лучше: при наибольшем потреблении риск был ниже примерно на 14 процентов.

Особенно интересным оказался эффект «доза–ответ». Максимальная польза наблюдалась при умеренном потреблении:

2–3 чашки кофе с кофеином в день

1–2 чашки чая в день

Увеличение объема сверх этих значений не давало дополнительной защиты.

Кроме того, люди, регулярно употреблявшие кофеин, реже сообщали о субъективных проблемах с памятью. В женской группе более высокое потребление кофе с кофеином также было связано с немного лучшими результатами объективных когнитивных тестов.

Роль кофеина

Примечательно, что кофе без кофеина не показал статистически значимой связи с уменьшением риска деменции. Это указывает на возможную ключевую роль именно кофеина. Он может снижать воспаление и окислительный стресс, а также влиять на нейротрансмиттерные системы мозга.

Связь сохранялась независимо от генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера и была схожей в разных группах участников.

Ограничения исследования

Несмотря на внушительный масштаб, есть несколько важных нюансов:

это наблюдательное исследование, поэтому оно показывает ассоциацию, но не доказывает прямую защитную роль кофе или чая

анкеты не учитывали тип чая (черный, зеленый и др.) и способ приготовления кофе

участниками в основном были медицинские работники европейского происхождения, что может ограничивать универсальность выводов

полностью исключить обратную причинность невозможно: ранние изменения когнитивных функций могли повлиять на привычки потребления

Практические выводы

Если вы уже пьете кофе или чай, данные исследования выглядят обнадеживающе. Умеренное и регулярное потребление напитков с кофеином может быть одним из факторов, поддерживающих здоровье мозга.

Оптимальные ориентиры:

примерно 2–3 чашки кофе с кофеином в день

или 1–2 чашки чая

При этом важно учитывать общее состояние здоровья и чувствительность к кофеину.

Также стоит обращать внимание на добавки. Речь идет о чистых напитках, а не о сладких кофейных коктейлях или сильно подслащенных чаях. Избыток сахара может нивелировать потенциальную пользу.

Важно помнить, что ни кофе, ни чай не являются «лекарством» от деменции. Защита мозга формируется комплексно: регулярная физическая активность, качественный сон, социальные контакты, сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы.

Таким образом, чашка кофе или чая может стать частью здорового образа жизни, поддерживающего когнитивные функции, но только в сочетании с другими полезными привычками.

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