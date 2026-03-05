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Минчанка угнала такси вместе с водителем

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  • 5.03.2026, 14:46
  • 8,298
Минчанка угнала такси вместе с водителем

Таксист держался за ручку.

В Минске 45-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения угнала такси, в котором водитель пытался удержаться за дверь автомобиля. Инцидент произошёл во дворе столицы, когда таксист заканчивал зарядку служебного электромобиля.

Женщина попросила подвезти её, но водитель отказал — уже был принят другой заказ. Тогда она нанесла ему удары руками и ногами, села в автомобиль и начала движение.

При езде задним ходом минчанка повредила две машины. Общая сумма ущерба устанавливается, её придётся возмещать.

По данным милиции, женщина ранее имела 20-летний водительский стаж, но была лишена права управления на пять лет за езду в состоянии опьянения. В отношении неё возбуждено уголовное дело за угон.

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