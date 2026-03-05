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В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет

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  • 5.03.2026, 19:13
  • 6,130
В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет
Иллюстрационное фото

Два пилота не выжили.

Транспортный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Об этом сообщило алжирское министерство обороны.

Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Остальные члены экипажа пострадали и были госпитализированы. Выясняются причины аварии.

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