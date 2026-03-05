В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет

В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет2
- 5.03.2026, 19:13
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Два пилота не выжили.
Транспортный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Об этом сообщило алжирское министерство обороны.
Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.
Остальные члены экипажа пострадали и были госпитализированы. Выясняются причины аварии.