В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет 2 5.03.2026, 19:13

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Иллюстрационное фото

Два пилота не выжили.

Транспортный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Об этом сообщило алжирское министерство обороны.

Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Остальные члены экипажа пострадали и были госпитализированы. Выясняются причины аварии.

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