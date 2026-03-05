В Абу-Даби раздались взрывы 1 5.03.2026, 19:25

4,802

Системы ПВО отражают ракетную и беспилотную атаку Ирана.

В Абу-Даби неподалеку от аэропорта раздались взрывы, в Дубае включены сирены, сообщает Reuters. По сведениям агентства, взрывы были слышны и в других городах, в том числе в Рас-эль-Хайме.

Системы ПВО отражают ракетную и беспилотную атаку Ирана, сообщило эмиратское правительство.

Иранское агентство Irib сообщает, что удару подверглось место расположения американских военных близ аэропорта Абу-Даби.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com