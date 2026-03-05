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В Абу-Даби раздались взрывы

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  • 5.03.2026, 19:25
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В Абу-Даби раздались взрывы

Системы ПВО отражают ракетную и беспилотную атаку Ирана.

В Абу-Даби неподалеку от аэропорта раздались взрывы, в Дубае включены сирены, сообщает Reuters. По сведениям агентства, взрывы были слышны и в других городах, в том числе в Рас-эль-Хайме.

Системы ПВО отражают ракетную и беспилотную атаку Ирана, сообщило эмиратское правительство.

Иранское агентство Irib сообщает, что удару подверглось место расположения американских военных близ аэропорта Абу-Даби.

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