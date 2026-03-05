Netflix купила ИИ-компанию Бена Аффлека 3 5.03.2026, 21:06

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ИИ все активнее применяется в Голливуде.

Компания Netflix Inc. купила компанию InterPositive по разработке технологий искусственного интеллекта для кинопроизводства, которую четыре года назад основал актер Бен Аффлек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Netflix.

Финансовые условия сделки не разглашаются. InterPositive, по словам Аффлека, использует ИИ для помощи сотрудникам в киноиндустрии. Ее сервисы направлены на работу с цветокоррекцией, визуальными эффектами и кадрированием.

«Нам необходимо сохранить то, что делает сторителлинг человечным, а именно способность к суждению. Я знал, что несу ответственность перед коллегами и нашей отраслью за защиту силы человеческого творчества и людей, стоящих за ним», — сказал актер.

ИИ все активнее применяется в Голливуде. Пока одни студии изучают возможности его внедрения, другие высказывают опасения, что подобные инструменты могут лишить работы многих сотрудников. Так, созданный недавно 15-секундный ИИ-ролик с дракой Брэда Питта и Тома Круза вызвал резкую реакцию со стороны голливудских студий и профессиональных объединений. The New York Times охарактеризовала ее как осуждение и страх.

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