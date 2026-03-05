В Минске произошло смертельное ДТП 1 5.03.2026, 22:31

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Водитель потерял сознание и выехал на встречку.

В Минске вечером 5 марта произошло смертельное ДТП. Подробности аварии рассказали в ГАИ.

ДТП произошло вблизи дома № 18 по проспекту Мира. 59-летний водитель автомобиля Pontiac выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, а после совершил наезд на металлическое ограждение. Предположительно, мужчина во время движения потерял сознание.

Водитель автомобиля Pontiac скончался на месте происшествия.

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