В Минске произошло смертельное ДТП

В Минске произошло смертельное ДТП1
- 5.03.2026, 22:31
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Водитель потерял сознание и выехал на встречку.
В Минске вечером 5 марта произошло смертельное ДТП. Подробности аварии рассказали в ГАИ.
ДТП произошло вблизи дома № 18 по проспекту Мира. 59-летний водитель автомобиля Pontiac выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, а после совершил наезд на металлическое ограждение. Предположительно, мужчина во время движения потерял сознание.
Водитель автомобиля Pontiac скончался на месте происшествия.