В Иране ожидают наземное вторжение США

В Иране ожидают наземное вторжение США5
- 6.03.2026, 3:18
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Тегеран заявил, что готов противостоять американским военным.
Иран ждет и готов противостоять любому наземному вторжению американских военных, заявил в четверг, 5 марта, министр иностранных дел Аббас Аракчи, сообщает CNN.
«Мы уверены, что сможем противостоять им, и это станет для них большой катастрофой», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Министр утверждает, что его страна сможет дать отпор американским войскам.
«Когда я сказал, что мы ждем их, это не означало, что мы ждем продолжения войны. Нет, но мы подготовили себя к противостоянию при любом сценарии, при любых обстоятельствах, любой возможности, и мы знаем, что справимся с этим», — сказал он.
Он подчеркнул, что Иран не просит о прекращении огня и не видит никаких причин для переговоров с США.
Аракчи настаивает на том, что США «потерпели неудачу» в попытке одержать быструю победу и изменить режим в Иране.
«Система работает. Командиры уже заменены, и Верховный лидер также вскоре будет заменен», — добавил он.