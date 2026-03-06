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В Иране ожидают наземное вторжение США

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  • 6.03.2026, 3:18
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В Иране ожидают наземное вторжение США

Тегеран заявил, что готов противостоять американским военным.

Иран ждет и готов противостоять любому наземному вторжению американских военных, заявил в четверг, 5 марта, министр иностранных дел Аббас Аракчи, сообщает CNN.

«Мы уверены, что сможем противостоять им, и это станет для них большой катастрофой», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Министр утверждает, что его страна сможет дать отпор американским войскам.

«Когда я сказал, что мы ждем их, это не означало, что мы ждем продолжения войны. Нет, но мы подготовили себя к противостоянию при любом сценарии, при любых обстоятельствах, любой возможности, и мы знаем, что справимся с этим», — сказал он.

Он подчеркнул, что Иран не просит о прекращении огня и не видит никаких причин для переговоров с США.

Аракчи настаивает на том, что США «потерпели неудачу» в попытке одержать быструю победу и изменить режим в Иране.

«Система работает. Командиры уже заменены, и Верховный лидер также вскоре будет заменен», — добавил он.

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