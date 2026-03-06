В Иране ожидают наземное вторжение США 5 6.03.2026, 3:18

6,296

Тегеран заявил, что готов противостоять американским военным.

Иран ждет и готов противостоять любому наземному вторжению американских военных, заявил в четверг, 5 марта, министр иностранных дел Аббас Аракчи, сообщает CNN.

«Мы уверены, что сможем противостоять им, и это станет для них большой катастрофой», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Министр утверждает, что его страна сможет дать отпор американским войскам.

«Когда я сказал, что мы ждем их, это не означало, что мы ждем продолжения войны. Нет, но мы подготовили себя к противостоянию при любом сценарии, при любых обстоятельствах, любой возможности, и мы знаем, что справимся с этим», — сказал он.

Он подчеркнул, что Иран не просит о прекращении огня и не видит никаких причин для переговоров с США.

Аракчи настаивает на том, что США «потерпели неудачу» в попытке одержать быструю победу и изменить режим в Иране.

«Система работает. Командиры уже заменены, и Верховный лидер также вскоре будет заменен», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com