Военная операция против Ирана: США и Израиль нацелились на полную смену власти в стране 11 6.03.2026, 9:13

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(Обновлено) Война вступает в новую, более интенсивную фазу.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении седьмого дня конфликта.

21:50 Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила подготовку терактов и сбор разведывательной информации, которыми занимался Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Среди целей КСИР в Баку назвали нефтепровод Баку–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, одного из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагогу «Ашкенази».

21:33 Государственный секретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел стран Персидского залива, что война против Ирана продлится еще несколько недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Рубио рассказал министрам, что сейчас основное внимание военных сосредоточено на иранских ракетных установках, складах и заводах.

В то же время, по данным источников, он дал понять: Вашингтон хочет, чтобы страной руководили другие люди.

19:24 Власти Азербайджана объявили мобилизацию № 1, в рамках которой вооруженные силы страны переведены в состояние полной боевой готовности. Одновременно начался призыв резервистов, а воинские подразделения выдвигаются на боевые позиции или в заранее назначенные районы. Об этом

сообщило Министерство обороны республики, пояснив порядок действий после соответствующего решения президента Ильхама Алиева. Разъяснение оборонного ведомства опубликовано в его телеграм-канале.

18:14 Армия обороны Израиля заявила об ударе по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа в пятницу, 6 марта.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар по высокопоставленному командиру иранского режима в Тегеране. Детали позже», — отметили в заметке.

15.55 Москва участвует в конфликте на Ближнем Востоке. По словам источников американского издания The Washington Post, Россия предоставляет Ирану разведданные о местоположении американских военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке.

«Помощь Москвы является первым признаком того, что еще один серьезный противник США участвует — хотя и опосредованно — в войне, по словам трех официальных лиц, осведомленных о разведданных», - говорится в статье.

15.48 США начали атаковать подземную инфраструктуру Ирана. Удары нанесены по военным объектам в центральной и северо-западной части страны.

15.15 50 израильских истребителей, руководствуясь данными разведки, нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, сообщает ЦАХАЛ.

Бункер располагался на территории резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в центре столицы. По данным израильских военных, после смерти Хаменеи в субботу бункер использовался высокопоставленными иранскими чиновниками.

13:49 США потопили крупнейший авианосец Ирана «Шахид Багери»: появились кадры уникального удара. Пентагон опубликовал видео с моментом атаки, во время которой задымился нос и корма корабля.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

13:27 Стали известны детали недавнего потопления иранского фрегата IRIS Dena. Судно было атаковано американской атомной подводной лодкой USS Charlotte (SSN-766), относящейся к классу субмарин «Лос-Анджелес» и введенной в строй в 1994 году.

7th Fleet Los Angeles-class fast-attack sub USS Charlotte (SSN 766) fired the single Mk 48 torpedo that sunk Iranian frigate IRIS Dena (75), @JimLaPorta reports.



One of 30+ Iranian vessels destroyed this week and the first enemy ship sunk by a U.S. sub since WW2. Periscope view: pic.twitter.com/gAGc9I7BjY — Ian Ellis (@ianellisjones) March 6, 2026

12.20 Воздушные силы Израиля публикуют новые кадры ударов по иранским пусковым установкам.

11.40 США и Израиь нанесли удар по ракетному объекту в Абсаре, провинция Тегеран.

11.30 Армия обороны Израиля заявила, что начала наносить масштабные удары по «инфраструктуре иранского режима» в столице страны Тегеране.

«Первоначальный отчет — ЦАХАЛ начал широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Другие подробности в нем не приводятся.

09:48 Израильская операция против Ирана вступает в новую, более интенсивную фазу. На седьмой день боевых действий Армия обороны Израиля усиливает давление как на иранскую военную инфраструктуру, так и на союзные Тегерану силы в регионе. Согласно оценкам разведки, потери иранской стороны превышают три тысячи человек. Главной задачей нынешнего этапа операции в Израиле называют усиление давления на иранскую систему управления. Израильское командование надеется: усиление атак может приблизить крах правящей системы в Иране.

08:39 Американский военно-морской самолет E-6 Mercury покинул территорию США и отправился через Атлантику на фоне войны с Ираном. «Самолет Судного дня» выполняет функции воздушного командного пункта в случае чрезвычайной ситуации национального масштаба.

08:17 Президент Украины Владимир Зеленский уже дал указания по подготовке и отправке украинских военных специалистов на Ближний Восток для помощи США в противостоянии иранским «Шахедам». По словам источника, знакомого с вопросом, украинские специалисты начнут работу «в течение ближайших нескольких дней».

08:07 Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. По его словам, у него есть несколько кандидатур на роль «хорошего лидера». «Мы хотим прийти и все вычистить. Нам не нужен тот, кто будет восстанавливать все в течение 10 лет», - подчеркнул Трамп. Он добавил, что США хотят, чтобы у Ирана был «хороший лидер», и у Вашингтона на примете есть уже такие. «У нас есть несколько человек, которые, я думаю, хорошо бы справились с этой работой», - заявил Трамп, отказавшись назвать кого-либо по имени.

03:18 Иран ожидает наземного вторжения американских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

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