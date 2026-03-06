Белорусов ждет аномальное тепло в марте 3 6.03.2026, 22:44

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До +20.

Март в Беларуси в этом году может удивить необычно теплой погодой. Уже в начале второй декады месяца температура воздуха местами способна подняться до +20°C. При этом синоптики не исключают осадки и даже первые весенние грозы.

Как сообщили в Telegram-канале «Метеовайб», в начале следующей недели, начиная с 9 марта, антициклон «Конрад» начнет смещаться на юго-восток. Беларусь окажется на его северо-западной периферии, что повлияет на погодные условия в стране.

По данным нейросетевой модели AIFS и ансамбля EPS Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), во второй половине недели — примерно 12–13 марта — воздух может прогреться до +18°C, а на юго-западе страны температура способна достигнуть +20°C. Такие значения могут привести к обновлению мартовских температурных рекордов.

В то же время приток неустойчивых воздушных масс к середине недели повысит вероятность кратковременных дождей в отдельных районах. Местами возможны и первые грозы этой весной.

Есть и еще один фактор, на который обратили внимание синоптики. Модель SILAM Финского метеорологического института прогнозирует перенос пыльцы ольхи с юга и юго-запада в сторону Беларуси. Во второй половине недели ее концентрация может стать высокой, поэтому людям, страдающим аллергией, стоит заранее подготовиться.

Из-за резкого потепления снег начнет активно таять. Это может привести к более быстрому подъему уровня воды в реках.

Тем временем в МЧС сообщили, что весеннее половодье уже затронуло 11 районов в четырех областях Беларуси. В некоторых населенных пунктах подтоплены жилые дома. Спасатели также напомнили жителям, как защитить имущество и документы от возможного подтопления.

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