ОАЭ собираются заморозить иранские активы на миллиарды долларов 3 6.03.2026, 18:37

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Власти страны уже предупредили Тегеран.

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки миллиардов долларов иранских активов. По данным источников, знакомых с обсуждениями, такой шаг может серьезно ограничить доступ Ирана к иностранной валюте и международной торговле, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Власти ОАЭ уже предупредили Тегеран о возможных мерах. Решение пока не принято, и сроки потенциальных ограничений остаются неясными. Обсуждение происходит на фоне обострения конфликта: Иран, как утверждается, выпустил более тысячи ракет и беспилотников по целям на территории ОАЭ.

На протяжении многих лет ОАЭ служили важным финансовым и торговым центром для иранских компаний и предпринимателей, стремившихся обойти западные санкции. Через структуры в стране, по оценкам аналитиков, Иран продавал нефть за рубеж и направлял полученные средства на финансирование вооруженных программ и союзных группировок.

Власти ОАЭ рассматривают несколько вариантов давления на иранские финансовые сети. Среди них — заморозка активов компаний-посредников, используемых для маскировки торговли, а также ужесточение контроля над валютными обменниками, через которые деньги выводятся вне банковской системы.

Одной из главных целей может стать финансовая инфраструктура, связанная с Корпусом стражей исламской революции — влиятельной силовой структурой Ирана. По данным источников, обсуждаются и более жесткие меры, включая возможный арест иранских судов, участвующих в перевозке санкционной нефти.

Подобные шаги стали бы серьезным изменением политики ОАЭ, которые ранее старались балансировать между стратегическим партнерством с США и экономическими связями с соседним Ираном.

Эксперты отмечают, что власти, скорее всего, выберут более точечный подход, чтобы не разрушить полностью торговые отношения и не потерять значительный поток капитала. В стране проживают сотни тысяч иранцев, а через эмиратские компании проходит значительная часть операций, связанных с экспортом иранской нефти.

Тем не менее возможная заморозка активов рассматривается как один из самых мощных невоенных инструментов давления на Тегеран.

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