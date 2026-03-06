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Украина вернула инкассаторов, задержанных в Венгрии

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  • 6.03.2026, 21:27
  • 22,382
Украина вернула инкассаторов, задержанных в Венгрии

Они уже пересекли границу.

Украине удалось добиться освобождения семи инкассаторов «Ощадбанка», ранее задержанных в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на своей странице в X.

«Я уже сообщил президенту, что нам удалось обеспечить освобождение семи граждан Украины, которых удерживали в Будапеште. Они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь. Благодарю команду МИД, сотрудников посольства Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения, банки и всех, кто помог добиться их освобождения», — написал Сибига.

Ранее венгерские власти заявляли о намерении выслать задержанных украинцев. По их данным, мужчин остановили на двух автомобилях, в которых перевозили крупные суммы наличных — около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, а также 9 килограммов золота.

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