Под Щучином в лесу обнаружили настоящий мини-завод по производству самогона 24 7.03.2026, 11:59

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Судя по кадрам, речь идет о достаточно масштабном бизнесе.

В Щучинском районе в лесу сотрудники Гродненского РОВД (районного отдела внутренних дел) обнаружили настоящий мини-завод по производству нелегального алкоголя. Судя по кадрам, речь идет о достаточно масштабном бизнесе.

Самогонный мини-завод устроили рядом с деревней Плетки Щучинского района. А хозяином нелегального «бизнеса» оказался безработный 32-летний житель района.

Сотрудники МВД (Министерства внутренних дел) изъяли два самогонных аппарата, а также 225 литров уже готового алкоголя.

В Беларуси запрещено производство самогона гражданами, а также запрещено даже хранение самогонных аппаратов.

Впрочем, попасть на штрафы можно не только из-за самогона. Так, в МВД сообщили, что сотрудники БЭП (борьбы с экономическими преступлениями) Минской области, придя домой к 24-летнему жителю Столинского района, обнаружили там 400 литров «дорогого спиртного» и 859 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок Республики Беларусь.

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