закрыть
12 июня 2026, пятница, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Щучином в лесу обнаружили настоящий мини-завод по производству самогона

24
  • 7.03.2026, 11:59
  • 9,530
Под Щучином в лесу обнаружили настоящий мини-завод по производству самогона

Судя по кадрам, речь идет о достаточно масштабном бизнесе.

В Щучинском районе в лесу сотрудники Гродненского РОВД (районного отдела внутренних дел) обнаружили настоящий мини-завод по производству нелегального алкоголя. Судя по кадрам, речь идет о достаточно масштабном бизнесе.

Самогонный мини-завод устроили рядом с деревней Плетки Щучинского района. А хозяином нелегального «бизнеса» оказался безработный 32-летний житель района.

Сотрудники МВД (Министерства внутренних дел) изъяли два самогонных аппарата, а также 225 литров уже готового алкоголя.

В Беларуси запрещено производство самогона гражданами, а также запрещено даже хранение самогонных аппаратов.

Впрочем, попасть на штрафы можно не только из-за самогона. Так, в МВД сообщили, что сотрудники БЭП (борьбы с экономическими преступлениями) Минской области, придя домой к 24-летнему жителю Столинского района, обнаружили там 400 литров «дорогого спиртного» и 859 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок Республики Беларусь.

Написать комментарий 24

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный
Решится ли Путин на это
Решится ли Путин на это Дмитрий Кулеба
Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук