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Россию освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026

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  • 7.03.2026, 13:44
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Россию освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Появление флага Украины встретили продолжительными аплодисментами.

Во время церемонии открытия зимней Паралимпиады-2026 в Италии зрители освистали делегацию России, которая прошла по арене со своим национальным флагом. Перед этим решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян к участию под собственным флагом вызвало бойкот церемонии со стороны нескольких стран, включая Украину.

Церемония открытия прошла 6 марта на арене в Вероне. Представители российской команды впервые с 2014 года вышли на Паралимпиаду под национальным флагом.

По информации AFP, на трибунах раздался свист, когда делегация России появилась на стадионе. Перед зрителями прошли спортсмены и официальные лица команды.

Международный паралимпийский комитет допустил к соревнованиям шесть спортсменов из России и четырех представителей Беларуси. Знаменосцами российской делегации стали лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Несколько стран, среди которых Украина, объявили бойкот церемонии открытия. После появления российской команды на арену вынесли украинский флаг.

AFP отмечает, что украинский флаг несли два волонтера, при этом спортсмены и официальные лица страны в церемонии не участвовали. Появление флага Украины, как передает агентство, зрители встретили продолжительными аплодисментами.

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